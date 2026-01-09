İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:09
    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 700 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, bu gün şəhərin 52-ci məhəlləsində diametri 108 mm və 76 mm olan qaz xətlərində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Bu səbəbdən, həmin ərazidə 700 abonentin qaz təchizatı saat 15:00-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı işlər başa çatdıqdan sonra mərhələli şəkildə bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz təchizatı fasilə

    Son xəbərlər

    14:58

    Ötən il respublika yollarında 1252 qəza olub, 689 nəfər ölüb

    Hadisə
    14:57

    "Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib

    Futbol
    14:56

    Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıb

    Energetika
    14:56

    Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğurur

    Hadisə
    14:52

    Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunur

    Biznes
    14:51

    ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədir

    İnfrastruktur
    14:50

    Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblar

    Din
    14:44
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Adil Kərimli Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti