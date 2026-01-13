Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Гусаре автомобиль сбил двух школьниц

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 17:43
    В городе Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два подростка.

    Как сообщает северное бюро Report, перед школой № 2 автомобиль сбил переходивших дорогу школьниц.

    Пострадавшие в результате инцидента Э. Пириева (2009 г.р.) и А. Велиханова (2010 г.р.) были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

    ДТП школьницы Гусар
    Qusarda avtomobil məktəbliləri vurub, xəsarət alanlar var

