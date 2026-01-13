В Гусаре автомобиль сбил двух школьниц

В городе Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два подростка.

Как сообщает северное бюро Report, перед школой № 2 автомобиль сбил переходивших дорогу школьниц.

Пострадавшие в результате инцидента Э. Пириева (2009 г.р.) и А. Велиханова (2010 г.р.) были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.