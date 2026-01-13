İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Qusarda avtomobil məktəbliləri vurub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:05
    Qusarda avtomobil məktəbliləri vurub, xəsarət alanlar var

    Qusar şəhərində məktəblilərin vurulması ilə nəticələnə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə 2 nömrəli məktəbin qarşısında baş verib.

    Hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən iki məktəblini vurub.

    Hadisə nəticəsində 2009-cu il təvəllüdlü E.Piriyeva və 2010-cu il təvəllüdlü A.Vəlixanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qusar Qəza Xəsarət

