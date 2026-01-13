Qusarda avtomobil məktəbliləri vurub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 17:05
Qusar şəhərində məktəblilərin vurulması ilə nəticələnə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə 2 nömrəli məktəbin qarşısında baş verib.
Hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən iki məktəblini vurub.
Hadisə nəticəsində 2009-cu il təvəllüdlü E.Piriyeva və 2010-cu il təvəllüdlü A.Vəlixanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
