В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что выявлены жители района Б.Хейруллаев, О.Мехдиханов и М.Джафаров, подозреваемые в поджоге убранных зерновых площадей на различных территориях Гусарского района. В отношении всех трех лиц районным отделением полиции приняты меры.

Проводится расследование.