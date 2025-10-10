В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадей
Происшествия
- 10 октября, 2025
- 11:38
В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадей.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что выявлены жители района Б.Хейруллаев, О.Мехдиханов и М.Джафаров, подозреваемые в поджоге убранных зерновых площадей на различных территориях Гусарского района. В отношении всех трех лиц районным отделением полиции приняты меры.
Проводится расследование.
Последние новости
11:54
Сильный ветер повалил несколько деревьев в ГянджеПроисшествия
11:52
Головной офис Агентства кино может быть перенесен в киностудию "Азербайджанфильм"Kультурная политика
11:38
В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадейПроисшествия
11:36
Федерация дзюдо Азербайджана объявила состав сборной для участия в Гран-при в МексикеИндивидуальные
11:34
Президент: Такие мероприятия, как Игры СНГ, способствуют укреплению отношенийВнешняя политика
11:30
Тюркский инвестиционный фонд готовится к началу финансовых операцийФинансы
11:29
КНР вводит портовый сбор для судов под флагом СШАДругие страны
11:29
Еврокомиссар: Без мира между Баку и Ереваном невозможно говорить о связности с ЦАВ регионе
11:29