İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:15
    Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Qusar rayonunun müxtəlif ərazilərində biçilmiş taxıl sahələrini yandırmaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri B.Xeyrullayev, O.Mehdixanov və M.Cəfərov müəyyən olunublar. Hər üç şəxs barəsində Rayon Polis Şöbəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

    Araşdırma aparılır.

    Qusar yanğın DİN
    В Гусаре 3 человека привлечены к ответственности за поджог посевных площадей

    Son xəbərlər

    11:54

    İlin sonuna qədər dövlət dəstəyi ilə istehsal edilən daha dörd tammetrajlı film təhvil veriləcək

    İncəsənət
    11:50

    Təzə Pir məscidində Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir

    Mədəniyyət
    11:50

    İsrail hərbçilərinin bir hissəsini Qəzzadan çıxarır

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Laçının inkişafından danışıb

    Xarici siyasət
    11:45

    Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    11:43
    Foto

    Güclü külək Gəncədə bir neçə ağacı aşırıb

    Hadisə
    11:42

    Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil

    Region
    11:39

    Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılır

    Region
    11:39
    Foto

    Xankəndidə tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti