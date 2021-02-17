В ГУГДП новое кадровое назначение

В органах внутренних дел произведено новое кадровое назначение.

В органах внутренних дел произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Эльчин Хасыев назначен начальником Центральной информационной службы Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Отметим, что прежним руководителем этой службы был полковник полиции Вахид Нуриев. В прошлом месяце В.Нуриев был отправлен на пенсию в возрасте 55 лет в связи с предельным возрастом пребывания на службе.