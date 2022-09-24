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В Губинском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Губинском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие В селе Гам-Гам Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
24 сентября 2022 г. 20:48
В Губинском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В селе Гам-Гам Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Opel, житель города Сумгайыт Эльшан Меджид оглы Рамазанов, 1980 года рождения, потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

В результате ДТП, помимо Э.Рамазанова пострадала находившиеся в транспортном средстве пассажирка Лутфия Мамед гызы Рамазанова, 1994 года рождения.

Раненые доставлены в Губинский районный диагностический центр.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada iki nəfər yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alıb

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