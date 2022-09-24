В Губинском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В селе Гам-Гам Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В селе Гам-Гам Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Opel, житель города Сумгайыт Эльшан Меджид оглы Рамазанов, 1980 года рождения, потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

В результате ДТП, помимо Э.Рамазанова пострадала находившиеся в транспортном средстве пассажирка Лутфия Мамед гызы Рамазанова, 1994 года рождения.

Раненые доставлены в Губинский районный диагностический центр.

По факту ведется расследование.