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    В Губе столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    • 07 октября, 2026
    • 15:35
    В Губе столкнулись два автомобиля, есть погибший

    На участке автомобильной дороги Губа-Хачмаз, проходящем через поселок Зардаби, произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает северное бюро Report, столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2106" и Toyota Prado.

    В результате аварии один человек скончался на месте от полученных травм.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Губа
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    Qubada iki avtomobil toqquşub, ölən var
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