В Губе столкнулись два автомобиля, есть погибший
Происшествия
- 07 октября, 2026
- 15:35
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На участке автомобильной дороги Губа-Хачмаз, проходящем через поселок Зардаби, произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает северное бюро Report, столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2106" и Toyota Prado.
В результате аварии один человек скончался на месте от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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