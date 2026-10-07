Qubada iki avtomobil toqquşub, ölən var
Hadisə
- 07 oktyabr, 2026
- 15:24
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Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Zərdabi qəsəbəsindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, "VAZ-2106" və "Toyota Prado" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Qəza nəticəsində bir nəfər aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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