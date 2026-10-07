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    Qubada iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Qubada iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Zərdabi qəsəbəsindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, "VAZ-2106" və "Toyota Prado" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

    Qəza nəticəsində bir nəfər aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Xaçmaz
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    В Губе столкнулись два автомобиля, есть погибший
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