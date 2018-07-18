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    В Губе столкнулись автомобиль и автобус: 1 человек погиб, 10 пострадали

    © Report

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На части дороги Баку-Губа, проходящей по территории Губинского района, произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщила Report специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем марки "Ниссан". В результате инцидента погиб водитель "Ниссана". На территорию выслано 6 машин скорой помощи.

    Шестерым из пострадавших помощь оказана на месте происшествия, еще четверых госпитализировали в Губинскую центральную районную больницу. Состояние троих из них тяжелое.

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