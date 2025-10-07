В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня
Происшествия
- 07 октября, 2025
- 09:34
В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня.
Как сообщает Report, 2 октября в селе Мирзамамедкенд автомобиль, которым управлял Алиев Сулейман Гусейнгулу оглу, сбил пешехода Халилова Шихсеида Шахбала оглу.
Пострадавший был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина скончался накануне.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
10:34
АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого годаИнфраструктура
10:34
Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере АзербайджанаБизнес
10:34
AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производстваБизнес
10:30
В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газаЭнергетика
10:24
В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:23
Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитиеБизнес
10:19
Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капиталБизнес
10:19
TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детейЗдоровье
10:12