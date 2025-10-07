Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Происшествия
    • 07 октября, 2025
    • 09:34
    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня.

    Как сообщает Report, 2 октября в селе Мирзамамедкенд автомобиль, которым управлял Алиев Сулейман Гусейнгулу оглу, сбил пешехода Халилова Шихсеида Шахбала оглу.

    Пострадавший был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина скончался накануне.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb

