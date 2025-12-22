Италия оштрафовала Apple на более $115 млн
- 22 декабря, 2025
- 11:59
Антимонопольное ведомство Италии наложило штраф на американскую компанию Apple и две ее дочерние структуры на 98,6 млн евро ($115,53 млн).
Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, в качестве причины регулятор отметил "злоупотребление доминирующим положением на рынке, связанное с политикой конфиденциальности приложений".
"Apple нарушила статью 102 Договора о функционировании Европейского союза, предоставляя разработчикам платформу для распространения приложений среди пользователей операционной системы iOS. На этом рынке Apple занимает позицию абсолютного доминирования благодаря своему App Store", - говорится в заявлении ведомства.
