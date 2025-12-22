Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Италия оштрафовала Apple на более $115 млн

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 11:59
    Италия оштрафовала Apple на более $115 млн

    Антимонопольное ведомство Италии наложило штраф на американскую компанию Apple и две ее дочерние структуры на 98,6 млн евро ($115,53 млн).

    Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, в качестве причины регулятор отметил "злоупотребление доминирующим положением на рынке, связанное с политикой конфиденциальности приложений".

    "Apple нарушила статью 102 Договора о функционировании Европейского союза, предоставляя разработчикам платформу для распространения приложений среди пользователей операционной системы iOS. На этом рынке Apple занимает позицию абсолютного доминирования благодаря своему App Store", - говорится в заявлении ведомства.

    Италия компания Apple IOS штраф

    Последние новости

    13:15

    В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"

    Внутренняя политика
    13:13

    Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смысл

    Внутренняя политика
    13:12

    Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захоронения

    Внешняя политика
    13:11
    Фото
    Видео

    Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4

    Происшествия
    13:07

    Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    13:03

    В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки

    В регионе
    13:01
    Фото

    Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку

    Внешняя политика
    12:56

    Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе

    В регионе
    12:54

    Сабина Алиева: Амнистия отражает гуманизм уголовной политики Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей