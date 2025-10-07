İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:11
    Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb

    Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 2-də Mirzəməmmədkənd kəndində qeydə alınıb.

    Əliyev Süleyman Hüseynqulu oğlu idarə etdiyi avtomobillə yolu keçən piyada Xəlilov Şıxseyid Şahbala oğlunu vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Ş. Xəlilov ötən gün ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Quba Qəza Xəstəxana Cinayət işi
    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Son xəbərlər

    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:20

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    10:18

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti