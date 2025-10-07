Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 09:11
Qubada avtomobilin vurduğu piyada 4 gün sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 2-də Mirzəməmmədkənd kəndində qeydə alınıb.
Əliyev Süleyman Hüseynqulu oğlu idarə etdiyi avtomobillə yolu keçən piyada Xəlilov Şıxseyid Şahbala oğlunu vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Ş. Xəlilov ötən gün ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
