    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 11:58
    Узбекистан нацелен на завершение вступления в ВТО в 2026 году

    Узбекистан нацелен на завершение процесса вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

    По его словам, Узбекистан подписал с Россией итоговый протокол, фиксирующий завершение всех двусторонних переговоров по условиям вступления страны в ВТО.

    "В рамках рабочего визита президента Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург мы совместно с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым подписали протокол, завершающий наши двусторонние переговоры по доступу на рынок в рамках процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Хотя часть работы еще предстоит, сейчас мы полностью сосредоточены на продвижении многосторонних переговоров, завершении необходимых законодательных обновлений и успешном завершении процесса присоединения в следующем году", - отметил спецпредставитель Мирзиёева.

