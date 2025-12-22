Узбекистан нацелен на завершение вступления в ВТО в 2026 году

Узбекистан нацелен на завершение процесса вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

По его словам, Узбекистан подписал с Россией итоговый протокол, фиксирующий завершение всех двусторонних переговоров по условиям вступления страны в ВТО.

"В рамках рабочего визита президента Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург мы совместно с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым подписали протокол, завершающий наши двусторонние переговоры по доступу на рынок в рамках процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Хотя часть работы еще предстоит, сейчас мы полностью сосредоточены на продвижении многосторонних переговоров, завершении необходимых законодательных обновлений и успешном завершении процесса присоединения в следующем году", - отметил спецпредставитель Мирзиёева.