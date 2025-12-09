Минэнерго США не изменило прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2025-2026 года Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель Энергетика

В Губе произошло землетрясение Происшествия

Фото Азербайджанский павильон вызвал большой интерес на выставке в США Kультурная политика

Фото Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Внешняя политика

В ХАМАС заявили, что согласятся разоружиться лишь при создании палестинского государства Другие страны

Видео Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Словакию Внешняя политика

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с Другие страны