    В Губе произошло землетрясение

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 22:55
    В Губе произошло землетрясение

    В Губинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,3.

    Как передает Report, об этом сообщает Бюро исследования землетрясений.

    Подземные толчки зафиксированы в 19 км к северу от Губинской станции, очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

    Землетрясение не ощущалось.

