    Qubada zəlzələ olub

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:49
    Qubada zəlzələ olub

    Yerli vaxtla saat 22:18-də Quba stansiyasından 19 km şimalda, Quba rayonunda 3,3 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Zəlzələ ocağı 9 kilometr dərinlikdə yerləşib. Təbiət hadisəsi hiss olunmayıb.

    Quba Zəlzələ

