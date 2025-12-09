Qubada zəlzələ olub
Hadisə
- 09 dekabr, 2025
- 22:49
Yerli vaxtla saat 22:18-də Quba stansiyasından 19 km şimalda, Quba rayonunda 3,3 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Zəlzələ ocağı 9 kilometr dərinlikdə yerləşib. Təbiət hadisəsi hiss olunmayıb.
Qubada zəlzələ olub
