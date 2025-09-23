В Губе медведи напали на село

В селе Сабатлар Губинского района медведи напали на домашний скот.

Как сообщает северное бюро Report, в результате инцидента погиб буйвол, принадлежавший местному жителю Исе Гусейнову, а также корова, принадлежащая Сюбхану Ахмедову

По словам сельчан, следы медведей обнаружены и внутри села. Жители подчеркивают, что ощущают угрозу своей безопасности.