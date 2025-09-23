Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Губе медведи напали на село

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 10:47
    В Губе медведи напали на село

    В селе Сабатлар Губинского района медведи напали на домашний скот.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате инцидента погиб буйвол, принадлежавший местному жителю Исе Гусейнову, а также корова, принадлежащая Сюбхану Ахмедову

    По словам сельчан, следы медведей обнаружены и внутри села. Жители подчеркивают, что ощущают угрозу своей безопасности.

    Губа медведь нападение
    Видео
    Qubada ayılar kəndə hücum edib

