Qubada ayılar kəndə hücum edib
Hadisə
- 23 sentyabr, 2025
- 10:28
Qubada kəndə hücum edən ayılar mal-qaranı parçalayıblar.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Quba rayonunun Səbətlər kəndində şəxsi təsərrüfatlar ayı hücumuna məruz qalıb.
Ayılar kənd sakinləri İsa Hüseynova məxsus camışı və Sübhan Əhmədova məxsus inəyi parçalayıblar.
Sakinlər ayıların izlərinin kəndin müxtəlif ərazilərində də müşahidə olunduğunu bildiriblər.
Son xəbərlər
11:41
Azərbaycan Avroviziyada iştirakdan imtina etməyibDigər
11:41
Bakıda Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının vebinarı təşkil olunubFərdi
11:40
AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"Biznes
11:32
Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olubMədəniyyət siyasəti
11:31
Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıbRegion
11:29
Foto
Video
Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
11:27
Foto
İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilibDigər
11:25
Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"Futbol
11:18
Foto