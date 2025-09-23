İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Qubada ayılar kəndə hücum edib

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:28
    Qubada ayılar kəndə hücum edib

    Qubada kəndə hücum edən ayılar mal-qaranı parçalayıblar.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Quba rayonunun Səbətlər kəndində şəxsi təsərrüfatlar ayı hücumuna məruz qalıb.

    Ayılar kənd sakinləri İsa Hüseynova məxsus camışı və Sübhan Əhmədova məxsus inəyi parçalayıblar.

    Sakinlər ayıların izlərinin kəndin müxtəlif ərazilərində də müşahidə olunduğunu bildiriblər.

    Quba ayı mal-qara
