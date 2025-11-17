Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в Губе
- 17 ноября, 2025
- 16:11
В Губинском районе автомобиль сбил туриста из Индии.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел вблизи села Джагаджуг.
Сообщается, что гражданин Индии Мансур Хан (1985 г.р.) получил травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля.
Пострадавшего доставили в Губинскую центральную районную больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
По факту происшествия ведется расследование.
