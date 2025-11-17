Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в Губе

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 16:11
    Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в Губе

    В Губинском районе автомобиль сбил туриста из Индии.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел вблизи села Джагаджуг.

    Сообщается, что гражданин Индии Мансур Хан (1985 г.р.) получил травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля.

    Пострадавшего доставили в Губинскую центральную районную больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

    По факту происшествия ведется расследование.

