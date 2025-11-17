İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Qubada avtomobil hindistanlı turisti vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 15:59
    Qubada avtomobil hindistanlı turisti vuraraq öldürüb

    Quba rayonunda avtomobil Hindistandan olan turisti vuraraq öldürüb.

    "Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Caqacuq kəndi yaxınlığında baş verib.

    Bildirilib ki, Hindistan vətəndaşı, 1985-ci il təvəllüdlü Mansur Xanı avtomobil vurub.

    M.Xan müxtəlif xəsarətlərlə Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в Губе

