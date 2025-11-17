Qubada avtomobil hindistanlı turisti vuraraq öldürüb
Hadisə
- 17 noyabr, 2025
- 15:59
Quba rayonunda avtomobil Hindistandan olan turisti vuraraq öldürüb.
"Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Caqacuq kəndi yaxınlığında baş verib.
Bildirilib ki, Hindistan vətəndaşı, 1985-ci il təvəllüdlü Mansur Xanı avtomobil vurub.
M.Xan müxtəlif xəsarətlərlə Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:09
"Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilibASK
17:07
Foto
Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübDin
17:06
Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"İKT
17:04
"Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilibFutbol
17:04
"Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edibMaliyyə
17:01
ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirİKT
16:57
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:57
Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilibXarici siyasət
16:55