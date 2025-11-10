Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погиб

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 15:26
    На участке автодороги Губа–Хачмаз, проходящем через село Алексеевка Губинского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", двигавшийся в составе свадебного кортежа, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

    За рулем находился 23-летний житель Хачмазского района Мехтиев Шахбала Асаф оглу, который погиб на месте.

    Пассажир автомобиля, Сулейманов Джейхун Зульфугар оглу, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую районную больницу.

    По факту ДТП проводится расследование.

