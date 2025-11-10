В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погиб
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 15:26
На участке автодороги Губа–Хачмаз, проходящем через село Алексеевка Губинского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", двигавшийся в составе свадебного кортежа, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
За рулем находился 23-летний житель Хачмазского района Мехтиев Шахбала Асаф оглу, который погиб на месте.
Пассажир автомобиля, Сулейманов Джейхун Зульфугар оглу, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую районную больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
Последние новости
15:42
Пашинян провел совещание руководящего состава ВС АрменииВ регионе
15:40
Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕФутбол
15:33
Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в ГазеДругие страны
15:29
В Аддис-Абебе пройдет азербайджано-эфиопский бизнес-форумБизнес
15:27
МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля АтатюркаВнешняя политика
15:26
В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погибПроисшествия
15:18
Видео
В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местностиПроисшествия
15:15
Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значениеДругие
15:11