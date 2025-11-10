В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погиб

На участке автодороги Губа–Хачмаз, проходящем через село Алексеевка Губинского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", двигавшийся в составе свадебного кортежа, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

За рулем находился 23-летний житель Хачмазского района Мехтиев Шахбала Асаф оглу, который погиб на месте.

Пассажир автомобиля, Сулейманов Джейхун Зульфугар оглу, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую районную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.