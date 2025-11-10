Qubada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var
Hadisə
- 10 noyabr, 2025
- 13:38
Qubada avtomobili ağaca çırpılıb.
"Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun, Quba rayonunun Alekseyevka kəndi ərazisindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Belə ki, toy karvanında olan "VAZ-2107" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb.
Nəticədə bir nəfər ölüb, bir nəfər isə ağır yaralanıb.
Yaralı Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.
Faktla bağli araşdırma aparılır.
