В Гобустане перевернулся микроавтобус, один человек погиб, еще один пострадал

В Гобустанском районе зафиксировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на 107-м км трассы Баку-Шамахы-Евлах.

Житель Баку Мамедов Рашид Шахмардан оглу (1954 г.р.) потерял управление за рулем микроавтобуса марки Mercedes Vito, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Один из шести человек, находившихся в микроавтобусе, погиб, еще один получил травмы.

В результате происшествия погибла Мамедова Шаргия Манаф гызы (1965 г.р.), еще одна пассажирка - Мамедова Шафига Али гызы (1956 г.р.) - получила травмы.