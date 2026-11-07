В Гобустане перевернулся микроавтобус, один человек погиб, еще один пострадал
Происшествия
- 07 ноября, 2026
- 14:39
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В Гобустанском районе зафиксировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на 107-м км трассы Баку-Шамахы-Евлах.
Житель Баку Мамедов Рашид Шахмардан оглу (1954 г.р.) потерял управление за рулем микроавтобуса марки Mercedes Vito, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
Один из шести человек, находившихся в микроавтобусе, погиб, еще один получил травмы.
В результате происшествия погибла Мамедова Шаргия Манаф гызы (1965 г.р.), еще одна пассажирка - Мамедова Шафига Али гызы (1956 г.р.) - получила травмы.
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