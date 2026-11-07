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    Qobustanda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:44
    Qobustanda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb

    Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun 107-ci kilometrliyində, Qobustan ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini, 1954-cü il təvəllüdlü Məmmədov Rəşid Şahmərdan oğlunun idarə etdiyi "Mercedes Vito" markalı mikroavtobusla hərəkətdə olarkən sürücü idarəetməni itirib.

    Nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq yol kənarına aşıb.

    Hadisə zamanı avtomobildə olan 6 nəfərdən biri həyatını itirib, biri isə xəsarət alıb.

    Həyatını itirən şəxs 1965-ci il təvəllüdlü Məmmədova Şərqiyə Mənəf qızı, xəsarət alan isə 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədova Şəfiqə Əli qızıdır.

    Məlumata görə, xəsarət alan sürücünün həyat yoldaşı, həyatını itirən isə qardaşının həyat yoldaşıdır. Hadisə iştirakçılarının hamısı əslən Qax rayonundandır.

    Qobustanda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb
    Qobustanda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb

    Avtobus qəzası Mercedes-Benz Mikroavtobus aşıb Qobustan
    Foto
    В Гобустане перевернулся микроавтобус, один человек погиб, еще один пострадал
    MiniBoss
    44 filmi

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