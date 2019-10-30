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В Гейгеле пропал без вести 58-летний пастух - ФОТО

В Гейгеле пропал без вести 58-летний пастух

В Гейгеле пропал без вести 58-летний мужчина.

Как сообщили западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 27 октября житель шамахинского села Кяркяндж Мамед Аллазов 1961 г.р. утром вышел из фермы в гейгельском поселке Фирузабад, где работал пастухом, и больше не вернулся. 

Его приметы: рост 160-165 см, худощавый, волосы с сединой, карие глаза. 

Выходя из фермы на мужчине были военный костюм, военные брюки, шапка и спортивная обувь. 

Располагающих какой-либо информацией об указанном лице просят позвонить в call-центр 102 МВД, а также по городским телефонам 022-205-22-79, 022-205-50-57 и мобильным телефонам (055) 545-11-02, (070) 252-22-44.

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