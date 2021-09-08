О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии зачитан приговор сирийцу, ранившему ножом гражданина Азербайджана

В Германии зачитан приговор сирийцу, ранившему ножом гражданина Азербайджана В Германии состоялся судебный процесс над гражданином Сирии, который нанес ножевое ранение 32-летнему гражданину Азербайджана Самиру Гулиеву.
Происшествия
8 сентября 2021 г. 16:00
В Германии зачитан приговор сирийцу, ранившему ножом гражданина Азербайджана

В Германии состоялся судебный процесс над гражданином Сирии, который нанес ножевое ранение 32-летнему гражданину Азербайджана Самиру Гулиеву.

По данным Европейского бюро Report, 41-летний Абдулатиф Мохаммед был приговорен к 2,5 годам тюрьмы.

Инцидент произошел в 2015 году в общежитии для беженцев в Дегендорфе (Бавария, Германия). Между азербайджанцем и сирийцем, жившими в одной комнате, произошел спор. В ходе показаний свидетелей на суде выяснилось, что С.Гулиев сделал сирийцу замечание по поводу того, что тот громко разговаривает по телефону. На этой почве между мужчинами начался словесный спор, который перешел в драку. В результате А.Мохаммед охотничьим ножом ранил С.Гулиева в область живота. Гражданин Азербайджана был доставлен в больницу на вертолете. Через два месяца после операции он был выписан.

A.Мохаммед был задержан полицейскими на автобусной остановке при попытке бегства. Ожидается, что после отбытия наказания он будет депортирован из страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada Azərbaycan vətəndaşını bıçaqlayan suriyalıya hökm oxunub

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi