В Германии зачитан приговор сирийцу, ранившему ножом гражданина Азербайджана

В Германии состоялся судебный процесс над гражданином Сирии, который нанес ножевое ранение 32-летнему гражданину Азербайджана Самиру Гулиеву.

В Германии состоялся судебный процесс над гражданином Сирии, который нанес ножевое ранение 32-летнему гражданину Азербайджана Самиру Гулиеву.

По данным Европейского бюро Report, 41-летний Абдулатиф Мохаммед был приговорен к 2,5 годам тюрьмы.

Инцидент произошел в 2015 году в общежитии для беженцев в Дегендорфе (Бавария, Германия). Между азербайджанцем и сирийцем, жившими в одной комнате, произошел спор. В ходе показаний свидетелей на суде выяснилось, что С.Гулиев сделал сирийцу замечание по поводу того, что тот громко разговаривает по телефону. На этой почве между мужчинами начался словесный спор, который перешел в драку. В результате А.Мохаммед охотничьим ножом ранил С.Гулиева в область живота. Гражданин Азербайджана был доставлен в больницу на вертолете. Через два месяца после операции он был выписан.

A.Мохаммед был задержан полицейскими на автобусной остановке при попытке бегства. Ожидается, что после отбытия наказания он будет депортирован из страны.