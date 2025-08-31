В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки VAZ и Mercedes.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения пострадали семь человек.

Среди пострадавших - С. Мустафаева (1987 г.р.), Г. Мустафаева (2004 г.р.), В. Керимов (1998 г.р.), Т. Маммадбейли (2005 г.р.), Й. Мустафаев (2013 г.р.), а также Ф. Алиев и Т. Мусаев.

Все они были госпитализированы. По факту ведется расследование.