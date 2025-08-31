В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    • 31 августа, 2025
    В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки VAZ и Mercedes.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения пострадали семь человек.

    Среди пострадавших - С. Мустафаева (1987 г.р.), Г. Мустафаева (2004 г.р.), В. Керимов (1998 г.р.), Т. Маммадбейли (2005 г.р.), Й. Мустафаев (2013 г.р.), а также Ф. Алиев и Т. Мусаев.

    Все они были госпитализированы. По факту ведется расследование. 

