В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек
Происшествия
- 31 августа, 2025
- 23:12
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки VAZ и Mercedes.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения пострадали семь человек.
Среди пострадавших - С. Мустафаева (1987 г.р.), Г. Мустафаева (2004 г.р.), В. Керимов (1998 г.р.), Т. Маммадбейли (2005 г.р.), Й. Мустафаев (2013 г.р.), а также Ф. Алиев и Т. Мусаев.
Все они были госпитализированы. По факту ведется расследование.
