Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
- 31 avqust, 2025
- 22:28
Goranboyda avtomobillərin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların kimliyi məlum olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ" və "Mercedes" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü S.Mustafayeva, 2004-cü il təvəllüdlü G.Mustafayeva, 1998-ci il təvəllüdlü V.Kərimov, 2005-ci il təvəllüdlü T.Məmmədbəyli, 2013-cü il təvəllüdlü Y.Mustafayev, habelə F.Əliyev və T.Musayev xəsarət alıblar.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
