    Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 22:28
    Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Goranboyda avtomobillərin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ" və "Mercedes" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü S.Mustafayeva, 2004-cü il təvəllüdlü G.Mustafayeva, 1998-ci il təvəllüdlü V.Kərimov, 2005-ci il təvəllüdlü T.Məmmədbəyli, 2013-cü il təvəllüdlü Y.Mustafayev, habelə F.Əliyev və T.Musayev xəsarət alıblar.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек

