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    В Геранбое водитель скончался за рулем от сердечного приступа

    По факту ведется расследование

    Геранбой. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе водитель скончался за рулем от сердечного приступа.

    Как сообщает западное бюро Report, за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" водителю Гасану Магомед оглу Мамедову 1948 г.р. стало плохо.

    Водитель отъехал на обочину дороги. Находившиеся поблизости местные жители проинформировали о случившемся станцию скорой неотложной медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Выяснилось, что он перенес за рулем инфаркт.

    По факту ведется расследование. 

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