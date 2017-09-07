В Геранбое водитель скончался за рулем от сердечного приступа

Геранбой. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе водитель скончался за рулем от сердечного приступа.

Как сообщает западное бюро Report, за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" водителю Гасану Магомед оглу Мамедову 1948 г.р. стало плохо.

Водитель отъехал на обочину дороги. Находившиеся поблизости местные жители проинформировали о случившемся станцию скорой неотложной медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Выяснилось, что он перенес за рулем инфаркт.

По факту ведется расследование.