В Геранбое в кафе произошла массовая драка, есть пострадавшие
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 11:00
В Геранбойском районе произошла массовая драка.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из кафе в селе Тапгарагоюнлу.
Житель села Э.Алышов (1997 г.р.) во время спора нанес ножевые ранения Э.Гулиеву (1976 г.р.), З.Нагиеву (1973 г.р.) и Э.Алышову (1993 г.р.).
Причина конфликта пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
