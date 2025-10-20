Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Goranboyda kafedə kütləvi dava olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində fəaliyyət göstərən kafelərin birində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü E. Alışov mübahisə zəminində 1976-cı il təvəllüdlü E. Quliyev, 1973-сü il təvəllüdlü Z. Nağıyev və 1993-cü il təvəllüdlü E. Alışova bıçaqla xəsarət yetirib.

    Mübahisənin səbəbi hələ məlum deyil.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

