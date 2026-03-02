Fransa vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib
Xarici siyasət
- 02 mart, 2026
- 17:30
Fransa öz vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə vətəndaşımıza göstərdikləri çox səmərəli və operativ yardıma görə təşəkkür edirəm", - diplomat qeyd edib.
