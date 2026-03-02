İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fransa vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Fransa vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 17:30
    Fransa vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Fransa öz vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə vətəndaşımıza göstərdikləri çox səmərəli və operativ yardıma görə təşəkkür edirəm", - diplomat qeyd edib.

    Fransa İrana hərbi zərbələr Azərbaycan Sofi Laqut
    Париж выразил признательность Баку за оперативное содействие в вывозе француза из Ирана
    Paris thanks Baku for rapid assistance in evacuating French citizen from Iran

