Париж выразил признательность Баку за оперативное содействие в вывозе француза из Ирана
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 17:21
Франция выражает признательность Азербайджану за содействие в вывозе своего гражданина из Ирана.
Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала на своей странице в соцсети Х.
"Спасибо Министерству иностранных дел Азербайджана за их очень эффективную и быструю помощь нашему гражданину", - отметила дипломат.
Thanks to @AzerbaijanMFA for their very effective and rapid assistance for our 🇫🇷 citizen 👍🙏 https://t.co/3IXHSSJW7i— Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) March 2, 2026
