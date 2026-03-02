Париж выразил признательность Баку за оперативное содействие в вывозе француза из Ирана

Франция выражает признательность Азербайджану за содействие в вывозе своего гражданина из Ирана.

Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала на своей странице в соцсети Х.

"Спасибо Министерству иностранных дел Азербайджана за их очень эффективную и быструю помощь нашему гражданину", - отметила дипломат.