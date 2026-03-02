Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Париж выразил признательность Баку за оперативное содействие в вывозе француза из Ирана

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 17:21
    Париж выразил признательность Баку за оперативное содействие в вывозе француза из Ирана

    Франция выражает признательность Азербайджану за содействие в вывозе своего гражданина из Ирана.

    Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала на своей странице в соцсети Х.

    "Спасибо Министерству иностранных дел Азербайджана за их очень эффективную и быструю помощь нашему гражданину", - отметила дипломат.

    Fransa vətəndaşının İrandan çıxarılmasında köməyinə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib
    Paris thanks Baku for rapid assistance in evacuating French citizen from Iran

    Лента новостей