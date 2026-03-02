İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı 45 % azalıb

    İKT
    • 02 mart, 2026
    • 17:26
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı 45 % azalıb

    Bu ilin fevral ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 39,99 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, əvvəlki aya nisbətən 2,57 faiz bəndi, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə isə 32,37 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı illik ifadədə 45 % azalıb.

    Kompüterlərin bazar payı aylıq 2,62 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 33,71 faiz bəndi artaraq 59,64 % olub.

    Fevralda planşetlərin bazar payı 0,37 % təşkil edib. Bu göstərici aylıq 0,05 faiz bəndi artıb, bir il əvvələ müqayisədə isə 1,34 faiz bəndi azalıb.

