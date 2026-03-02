İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Arsenal" Bastonini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 17:14
    Arsenal Bastonini heyətinə cəlb etmək istəyir

    İtaliya millisinin futbolçusu Alessandro Bastoni karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

    "Report" "Caught Offside"a istinadən xəbər verir ki, "Arsenal" 25 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    İtaliyanın "İnter" klubu oyunçu üçün 90-100 milyon avroluq təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.

    Xatırladaq ki, 2017-ci ildən "İnter"də çıxış edən Bastoni cari mövsüm 33 matçda iki qol və altı məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Milan təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

