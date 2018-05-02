В Геранбое произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 6 человек

Геранбой. 2 мая. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на Хангервендской сельской дороге.
В результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ-21021" и "Toyota Prado" погибли 2, ранены 6 человек.
В ходе ДТП погибли водитель автомобиля "ВАЗ-21021", житель Геранбойского района Али Сулейман оглу Сулейманов 1972 г.р. и пассажирка "Toyota Prado", жительница Агдамского района Джамиля Совет гызы Гулиева 1963 г.р.
Потерпевшие помещены в Геранбойскую центральную районную больницу. Двое из них дети.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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