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    В Геранбое произошло тяжелое ДТП, погибли 2, ранены 6 человек

    По факту ведется расследование© Report

    Геранбой. 2 мая. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на Хангервендской сельской дороге.

    В результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ-21021" и "Toyota Prado" погибли 2, ранены 6 человек.

    В ходе ДТП погибли водитель автомобиля "ВАЗ-21021", житель Геранбойского района Али Сулейман оглу Сулейманов 1972 г.р. и пассажирка "Toyota Prado", жительница Агдамского района Джамиля Совет гызы Гулиева 1963 г.р.

    Потерпевшие помещены в Геранбойскую центральную районную больницу. Двое из них дети.

    По факту ведется расследование.

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