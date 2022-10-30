В Геранбое мужчина подозревается в убийстве супруги

В Геранбое мужчина подозревается в убийстве супруги.

В Геранбое мужчина подозревается в убийстве супруги.

Как передает западное бюро Report, убита жительница города Гянджа Захра Джавид гызы Бабаева, 1994 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения.

В преступлении подозревается ее супруг - житель Кенгерлинского района Нахчыванского АР Бабир Интигам оглы Гасанлы, 1993 года рождения, который добровольно сдался полиции.

Отметим, что пара поженилась несколько недель назад.

В Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.