В Геранбое мужчина подозревается в убийстве супруги.
Как передает западное бюро Report, убита жительница города Гянджа Захра Джавид гызы Бабаева, 1994 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения.
В преступлении подозревается ее супруг - житель Кенгерлинского района Нахчыванского АР Бабир Интигам оглы Гасанлы, 1993 года рождения, который добровольно сдался полиции.
Отметим, что пара поженилась несколько недель назад.
В Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.