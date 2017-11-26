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    В Гёйчайе пропал 49-летний мужчина

    Просьба всем, кто увидит Э.Исмайылова позвонить 051-351-52-57, 050-300-23-27© "Report"

    Гёйчай. 26 ноября. REPORT.AZ/ Житель Гёйчайского района уже 12-й день как пропал.

    Как передает ширванское бюро Report, житель деревни Араб II Эльшад Алисахиб оглу Исмайылов 1968 г.р. утром 14-го ноября вышел из дома и там и не вернулся.

    На нем были синие джинсовые брюки, черная обувь. Рост Э.Исмайылова 180 см.

    Последний раз его видели 21-го ноября в Сураханском районе столицы. Просьба всем, кто увидит Э.Исмайылова позвонить по следующим номерам: - 051-351-52-57, 050-300-23-27

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