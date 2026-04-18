    Происшествия
    • 18 апреля, 2026
    • 20:37
    TƏBİB: Состояние раненого ножом в Гёйчае тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Состояние мужчины, ранее получившего ножевые ранения в Гёйчае, оценивается как тяжелое.

    Об этом в ответ на запрос верхнеширванского бюро Report сообщили в TƏBİB.

    Согласно информации, 18 апреля около 01:20 мужчина был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Гёйчайской районной центральной больницы.

    "Так, у пациента 1990 года рождения были диагностированы колото-резаные раны правого плеча, грудной клетки, передней стенки живота, а также многочисленные ушибы и гематомы. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние тяжелое", - отметили в TƏBİB.

    В городе Гёйчай произошло нападение с применением холодного оружия.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, 19-летний Хаям Мамедли в ходе личного конфликта нанес ножевое ранение 36-летнему жителю Гёйчайского района Эльвину Умудову.

    Пострадавший был доставлен в больницу.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении преступления был задержан и передан следствию.

    По факту ведется расследование.

    Инцидент с поножовщиной Гейчайский район
    Göyçayda bıçaqlanan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

