TƏBİB: Состояние раненого ножом в Гёйчае тяжелое - ОБНОВЛЕНО

Состояние мужчины, ранее получившего ножевые ранения в Гёйчае, оценивается как тяжелое.

Об этом в ответ на запрос верхнеширванского бюро Report сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, 18 апреля около 01:20 мужчина был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Гёйчайской районной центральной больницы.

"Так, у пациента 1990 года рождения были диагностированы колото-резаные раны правого плеча, грудной клетки, передней стенки живота, а также многочисленные ушибы и гематомы. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние тяжелое", - отметили в TƏBİB.

В городе Гёйчай произошло нападение с применением холодного оружия.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, 19-летний Хаям Мамедли в ходе личного конфликта нанес ножевое ранение 36-летнему жителю Гёйчайского района Эльвину Умудову.

Пострадавший был доставлен в больницу.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении преступления был задержан и передан следствию.

По факту ведется расследование.