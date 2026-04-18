TƏBİB: Состояние раненого ножом в Гёйчае тяжелое - ОБНОВЛЕНО
- 18 апреля, 2026
- 20:37
Состояние мужчины, ранее получившего ножевые ранения в Гёйчае, оценивается как тяжелое.
Об этом в ответ на запрос верхнеширванского бюро Report сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, 18 апреля около 01:20 мужчина был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Гёйчайской районной центральной больницы.
"Так, у пациента 1990 года рождения были диагностированы колото-резаные раны правого плеча, грудной клетки, передней стенки живота, а также многочисленные ушибы и гематомы. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние тяжелое", - отметили в TƏBİB.
В городе Гёйчай произошло нападение с применением холодного оружия.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, 19-летний Хаям Мамедли в ходе личного конфликта нанес ножевое ранение 36-летнему жителю Гёйчайского района Эльвину Умудову.
Пострадавший был доставлен в больницу.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении преступления был задержан и передан следствию.
По факту ведется расследование.