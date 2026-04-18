    Göyçayda bıçaqlanan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    18 aprel, 2026
    20:24
    Göyçayda bıçaqlanan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Göyçayda bıçaqlanan şəxsin vəziyyəti məlum olub.

    TƏBİB-dən "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki,18.04.2026-cı il tarixində saat 01:20 radələrində 1 nəfər (kişi) Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü pasiyentə sağ bazunun, döş qəfəsinin, qarının ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yaraları, sol göz və göz yuvası ətrafının əzilmiş yarası və hematoması, sol çiyin nahiyəsinin səthi sıyrığı diaqnozları təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib. Pasiyent əməliyyata qəbul olunub.

    Müalicəsi Reanimasiya, Anesteziologiya və İntensiv terapiya şöbəsində davam etdirilən pasiyentin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

    Göyçayda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 19 yaşlı Xəyyam Məmmədli şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı rayon sakini 36 yaşlı Elvin Umudova kəsici alətlə xəsarət yetirib. E. Umudov xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

    TƏBİB: Состояние раненого ножом в Гёйчае тяжелое - ОБНОВЛЕНО

