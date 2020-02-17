​В Гедабеке снежная погода стала причиной аварии

В Гедабекском районе занос автомобиля на заснеженной дороге привел к ДТП.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Славянка.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" потерял управление на заснеженной и скользкой дороге, и транспортное средство врезалось в препятствие.

В результате аварии водитель, житель Шамкирского района Урфан Велиев получил перелом бедра и другие телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной дорожной полиции извлекли из деформированного автомобиля водителя и пассажира. У.Велиев госпитализирован, сообщается, что его состояние среднетяжелое.

По факту ведется расследование.