В Гедабейском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    В Гедабейском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Маариф.

    В результате столкновения двух автомобилей погибли женщина и ребенок. Ещё один человек - Рамиз Гасаналиев, 1981 года рождения - получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

    Личности погибших уточняются. По факту ведется расследование.

    Gədəbəydə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

