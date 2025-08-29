В Гедабейском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
Происшествия
- 29 августа, 2025
- 23:55
В Гедабейском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Маариф.
В результате столкновения двух автомобилей погибли женщина и ребенок. Ещё один человек - Рамиз Гасаналиев, 1981 года рождения - получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.
Личности погибших уточняются. По факту ведется расследование.
