В Гедабейском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Гедабейском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Маариф.

В результате столкновения двух автомобилей погибли женщина и ребенок. Ещё один человек - Рамиз Гасаналиев, 1981 года рождения - получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Личности погибших уточняются. По факту ведется расследование.