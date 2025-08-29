Gədəbəydə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var
Hadisə
- 29 avqust, 2025
- 23:38
Gədəbəydə ağır yol qəzası olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Maarif kəndində qeydə alınıb.
"VAZ-2104" və "Niva" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 2 nəfər - qadın və uşaq ölüb, daha bir nəfər - 1981-ci il təvəllüdlü Ramiz Həsənəliyev ağır xəsarət alıb.
Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.
Hazırda ölənlərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
