    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Gədəbəydə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 23:38
    Gədəbəydə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

    Gədəbəydə ağır yol qəzası olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Maarif kəndində qeydə alınıb.

    "VAZ-2104" və "Niva" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 2 nəfər - qadın və uşaq ölüb, daha bir nəfər - 1981-ci il təvəllüdlü Ramiz Həsənəliyev ağır xəsarət alıb.

    Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hazırda ölənlərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Гедабейском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

    Son xəbərlər

    02:20

    Ronaldu karyerasında 940-cı qolunu vurub

    Futbol
    01:51

    Çində bir neçə saniyəyə 50 gb yükləyən 6G çipi təqdim edilib

    İKT
    01:12

    Almaniya kansleri: Rusiya ilə münaqişə vəziyyətindəyik

    Digər ölkələr
    00:37

    "Apple" və "Samsung" məhkəmədə "Xiaomi"yə qarşı birləşib

    İKT
    00:00

    Türkiyənin Zəfər Bayramı Günüdür

    Region
    23:51

    Azərbaycan və Türkiyə XİN rəsmiləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    23:41

    Ukrayna Aİ üzvlüyünü gələcək təhlükəsizlik zəmanətləri sisteminin əsası hesab edir

    Digər ölkələr
    23:38

    Gədəbəydə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    23:15

    ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti