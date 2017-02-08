В Газахе убит 21-летний парень

Газах. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Газахе 21-летний парень получил смертельное ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, житель Газахского района Самир Гейча оглу Исмаилов 1996 г.р. в тяжелом состоянии был доставлен в Лечебно-диагностический центр Газахского района. Несмотря на усилия врачей, спасти получившего ножевое ранение в область сердца С.Исмаилова не удалось.

Пока не удалось установить, кто и при каких обстоятельствах убил С.Исмаилова.

Факт расследуется Газахской районной прокуратурой.