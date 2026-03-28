    В Газахе погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком КАМАЗ

    Происшествия
    • 28 марта, 2026
    • 22:02
    В Газахе погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком КАМАЗ

    В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, тяжелая авария произошла на автомобильной дороге Газах–Аскипара.

    Согласно информации, легковой автомобиль врезался в грузовик марки КАМАЗ В результате водитель легковушки, житель села Юхары Аскипара 1971 года рождения Мазахир Ибрагимхалилов, скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие летальный исход Газахский район
    Qazaxda "Kamaz"la toqquşan avtomobilin sürücüsü ölüb
