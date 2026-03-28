В Газахе погиб водитель автомобиля, столкнувшегося с грузовиком КАМАЗ
- 28 марта, 2026
- 22:02
В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, тяжелая авария произошла на автомобильной дороге Газах–Аскипара.
Согласно информации, легковой автомобиль врезался в грузовик марки КАМАЗ В результате водитель легковушки, житель села Юхары Аскипара 1971 года рождения Мазахир Ибрагимхалилов, скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
