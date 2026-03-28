Qazaxda "Kamaz"la toqquşan avtomobilin sürücüsü ölüb
Hadisə
- 28 mart, 2026
- 21:10
Qazax rayonunda qəza qəza baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi Qazax-Əskipara avtomobil yolunda baş verib.
Minik maşınının "Kamaz" markalı yük avtomobilinə çırpılması nəticəsində minik maşınında olan sürücü 1971-ci il təvəllüdlü Yuxarı Əskipara kənd sakini Məzahir İbrahimxəlilov hadisə yerində vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
