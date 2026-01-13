В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший
Происшествия
- 13 января, 2026
- 22:44
В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано в селе Газахбейли Газахского района.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, его личность уточняется.
На место происшествия привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной дорожной полиции.
По факту проводится расследование.
Последние новости
23:35
Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"Футбол
23:28
Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в ИранеВ регионе
23:25
HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человекВ регионе
23:17
СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с ПехлевиДругие страны
23:04
США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНОДругие
22:44
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибшийПроисшествия
22:44
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть ИранДругие страны
22:31
Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в АзербайджанеЭнергетика
22:30