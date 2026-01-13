Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 22:44
    В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший

    В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано в селе Газахбейли Газахского района.

    В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, его личность уточняется.

    На место происшествия привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной дорожной полиции.

    По факту проводится расследование.

