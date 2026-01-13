Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" Футбол

Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране В регионе

HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек В регионе

СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви Другие страны

США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО Другие

В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший Происшествия

Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран Другие страны

Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане Энергетика