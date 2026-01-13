İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:29
    Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qazaxbəyli kəndində qeydə alınıb.

    Yol qəzası nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü Salmanov Kamran Osman oğlu həyatını itirib.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım biriqadası və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

