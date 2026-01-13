Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən var
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 22:29
Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qazaxbəyli kəndində qeydə alınıb.
Yol qəzası nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü Salmanov Kamran Osman oğlu həyatını itirib.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım biriqadası və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
