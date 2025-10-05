В Газахе два человека пострадали при падении легковушки в ущелье

В селе Агкёйняк Газахского района легковой автомобиль упал в ущелье.

Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия 21-летний Афиг Исмаилов и его ровесник Орхан Мамедалиев получили травмы.

Пострадавших доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.