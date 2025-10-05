Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Газахе два человека пострадали при падении легковушки в ущелье

    Происшествия
    • 05 октября, 2025
    • 10:51
    В Газахе два человека пострадали при падении легковушки в ущелье

    В селе Агкёйняк Газахского района легковой автомобиль упал в ущелье.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия 21-летний Афиг Исмаилов и его ровесник Орхан Мамедалиев получили травмы.

    Пострадавших доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Газахский район ДТП пострадавшие
    Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    11:10

    ЦИК: Каладзе выиграл выбора мэра Тбилиси

    В регионе
    11:02

    Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:00
    Видео

    На трассе Баку-Шамахы автобус наехал на пешехода из-за лопнувшей шины

    Происшествия
    10:51

    В Чехии на выборах движение ANO получило 34,51% после подсчета всех голосов

    Другие страны
    10:51

    В Газахе два человека пострадали при падении легковушки в ущелье

    Происшествия
    10:44
    Фото

    При ударах ВС РФ по Запорожью один человек погиб, 10 ранены

    Другие страны
    10:31

    Джаббаров: Образование имеет исключительное значение для роста экономики Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:26

    В Грузии задержаны организаторы субботней акции протеста

    В регионе
    10:14

    Глава МИД Украины обвинил Россию в попытке "использовать холод как оружие"

    Другие страны
    Лента новостей