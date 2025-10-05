İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 05 oktyabr, 2025
    • 10:32
    Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

    Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağköynək kəndində qeydə alınıb.

    Minik avtomobilinin dərəyə aşması nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Afiq İsmayılov və həmyaşıdı Orxan Məmmədəliyev ağır xəsarət alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onların vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

