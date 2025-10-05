Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 05 oktyabr, 2025
- 10:32
Qazaxda avtomobil dərəyə aşıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağköynək kəndində qeydə alınıb.
Minik avtomobilinin dərəyə aşması nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Afiq İsmayılov və həmyaşıdı Orxan Məmmədəliyev ağır xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onların vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
